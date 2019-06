Massiv ökning av råttsaneringar i storstäderna – Ann-Britt, 88: ”Jag slog och skrek”

En av dem som drabbats av råttproblemen är 88-åriga Ann-Britt Larefors i Göteborg. I mitten av april hörde hon ljud i skåpet under diskbänken. Hon tänkte att hon kanske fått in en mus via altaningången. Men någon mus var det inte utan en stor råtta.

– Jag försökte slå den med stekjärnet och få ut den på gården, men den ville inte gå ut. Jag kämpade med stekjärnet och slog den och den skrek.

Elektroniska råttfällor

Och hon är inte ensam om att utsättas för råttor på det här sättet. Enligt Anticimex handlar det om en explosionsartad ökning under de senaste åren.

– Antalet råttsaneringar som vi gör i Sverige ökat med 80 till 90 procent i landet under de senaste fem åren, säger Håkan Rystrand, gruppchef på Anticimex.

Det tas uppemot en halv miljon råttor i de elektroniska fällorna i Sverige varje år. Hur många råttor som dör av det bekämpningsmedel som läggs ut är omöjligt att veta.

Enligt Håkan Rystrand är det alla byggen som pågår i Göteborg som gjort att antalet råttor ovan mark ökat så kraftigt. För när det sprängs och grävs så skräms råttorna upp. Folk slänger också sina hushållssopor i vanliga papperskorgar som inte är råttsäkrade i stället för i speciella soprum.

Men i Ann-Britts fall kan det enligt honom handla om gamla och trasiga avloppsrör i fastigheten hon bor i och där råttor har tagit sig in.

– Det känns fruktansvärt hemskt och jag har varit både ledsen och arg, säger hon.

Se Ann-Britts jätteråtta i lägenheten i klippet ovan