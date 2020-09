Metallfacket: ”Många har nog en klump i magen”

Christian Mattsson har själv deltagit i möten angående att beslutet om att Preem nu valt att dra in sin ansökan om utbyggnad av sitt raffinaderi i Lysekil.

– Beslutet har växt fram under den senaste tiden. Vi har inte kommersiellt kunnat berättiga det här och därför har det inte funnits så många andra alternativ, säger han.

Dämpad stämning

Trots att beskedet var väntat, menar han att stämningen på arbetsplatsen just nu är dämpad. Christian Mattsson tror att enbart raffinaderiet i Lysekil kunnat innebära upp till 300 nya arbetstillfällen.

– Det här gigantiska projektet som vi nu valt att stanna hade inneburit att vi fått in mycket mer arbetskraft. Nu blir det inte så. Bland medarbetarna är det nog många som har en klump i magen, och all den mediala uppvaktningen har inte varit helt kul för alla att hantera, säger Christian Matsson.

”Gäller att omprioritera”

Samtidigt menar han att de flesta av medarbetarna har förståelse för ledningens beslut.

– Det är ingenting vi hänger läpp över och som det ser ut just nu kommer alla våra medarbetare här i Lysekil kunna fortsätta. Svensk industri genomgår just nu ett stålbad och då gäller det att omprioritera och satsa på förnybara produkter som regeringen stödjer fullt ut, säger Christian Mattson, IF Metalls klubbordförande på Preemraff.