Meteorologen varnar för stormen: ”Ge er inte ut på havet”

Vinden kommer att öka redan under torsdagsnatten och framförallt under fredagens morgontimmarna.

– Det är ett helt annorlunda läge än under vinterhalvåret med tanke på sommaren med fritidsbåtar och att folk är ute mer. Det är den stora skillnaden, det är ganska ovanligt med stormvindar ute till havs och in över land på sommaren, säger SVT:s meteorolog Per Stenborg.

Meteorologen varnar nu för att ge sig ut på havet.

– Det är framförallt båtägarna som behöver se upp, det gäller att se till att ligga rätt i vindriktningen. Skydda båtarna så gott som det går i hamn och se till att den är ordentligt förtöjd, säger Per Stenborg och fortsätter:

– Det generalla rådet är att inte ge sig ut alls imorgon, hitta en så säker hamn som möjligt.

Från Halland till Bohuslän

De hårda vindarna kommer att påverka hela Västsverige.

– Vinden kommer in över land, precis innanför västkusten, hela vägen från södra Halland till Bohuslän kommer det att vara lokalt mycket hårda vindbyar ett par mil innanför kusten, säger Per Stenborg.

Bohuskusten är den plats som kommer att påverkas mest. Skagerak kommer att få stormvindar mitt på dagen när vinden kulminerar.

– Paketet med vind kommer söderifrån. Värst blir det ett par timmar mitt på eftermiddagen vid norra Bohuskusten, då blir det stormbyar.

Då handlar det om en vindstyrka på 25 meter per sekund eller mer på sina håll.

– När vinden kulminerar kan det blir 26-27 meter per sekund vid Bohuskusten.

Temperaturen sjunker

På grund av den starka vinden uppmanar meteorologen också om att säkra lösa föremål i trädgården.

Under torsdag natt och fredag morgon kan det också komma lättare skurar med åska. Efter det blir det uppehåll till lördag morgon och förmiddag med regn och eventuellt åska. Fredagens temperaturen sjunker på fredagseftermiddagen ner till mellan 14-16 grader i Västsverige.