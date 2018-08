Way out west på tårna efter stormvarning

Det kan bli vindhastigheter på över 20 meter per sekund under fredagen, något som inte undgått arrangören av festivalen Way out west.

– Vi har kontinuerliga möten och vi följer väderleksrapporterna i realtid och vi kommer att vidta de åtgärder som krävs, säger Joakim Skoglund, press- och marknadschef för arrangören Luger.

Enligt honom åker de nu runt bland utställare, vagnar och tält i Slottsskogen och informerar om läget och ser över hur de säkrar sin utrustning för den eventuella stormen.

Vill inte spekulera

– Det minsta problemet är vår egen utrustning och de stora scenerna. Vi har gjort det här i 12 år så vi tar höjd för alla typer av väderlekar och det är inte unikt för oss att följa väderleksrapporterna, säger han.

Finns det risk att ni kommer att stänga festivalen om vindarna blir för hårda?

– Vi ska inte spekulera i någonting nu och vi kan inte ta något beslut för morgondagen redan nu på den väderleksrapport som är för stunden. Men vi följer som sagt utvecklingen noggrant och kommer att vidta de åtgärder som behövs.

Vad betyder det? Kan du exemplifiera?

– Nej, vi vill inte spekulera förrän vi vet mer om hur det faktiskt kommer att bli. Vi kommer att vidta de åtgärder som behövs.

Vad gör ni för att se till att inte lösa föremål kommer att flyga omkring på festivalområdet?

– Vi är en erfaren arrangör och säkerheten och tryggheten för alla besökare är högsta prioritet för oss. Vi kommer att göra allt för att det ska vara tryggt att vistas här.

Regn och åska väntas

Enligt SVT:s meteorolog Per Stenborg, kommer det inte bara att vara blåsigt under festivaldagarna utan det kommer också regn och möjligtvis åska.

– Det vädret passerar över Göteborg under lördag morgon och förmiddag och då blir vindarna svagare än under fredagen, säger han. Temperaturen kommer att hålla sig kring 17 grader.