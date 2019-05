Man död efter misstänkt skottlossning i Göteborg

Flera personer ringde under kvällen in till polisen med uppgifter om att man hört smällar som kan ha varit skottlossning. Polis och ambulans larmades till platsen och polisen kallade även in en helikopter.

På plats hittades en skadad person.

– Det är en man som har hittats med troliga skottskador. Enligt uppgifterna från platsen där han anträffades är han allvarligt skadad, säger Jenny Widén.

Mannen fördes till sjukhus med ambulans men hans liv gick inte att rädda.

Stor polisinsats

Det finns även initiala uppgifter om att en person ska ha lämnat platsen.

– Ingen är gripen i nuläget.

– Det är en insats som pågår och vi har flera patruller på platsen och bland annat helikopter uppe.

Polisen har spärrat av området och en förundersökning om mord har inletts.

Texten uppdateras.