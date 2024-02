Två män döda efter skottlossning i Göteborg

Polisen larmades strax efter klockan 23 på lördagskvällen till ett bostadsområde i Grimmered i sydvästra Göteborg.

– Det rör sig om ett grovt brott, det är det jag kan säga just nu, sa polisens vakthavande befäl Johan Ljung.

Senare under natten kunde polisen bekräfta att en skottlossning ägt rum på platsen.

Två män i 25- och 30-årsåldern hittades allvarligt skadade och fördes till sjukhus med ambulans. Polisen bekräftar under söndagsmorgonen på sin hemsida att båda männen dött till följd av sina skador.

Anhöriga är underrättade.

Flera hämtade till förhör

Området spärrades av för teknisk undersökning. Vid klockan 04 natten till söndag uppgav polisen att avspärrningarna hävts på brottsplatsen samt att brottsplatsundersökningen är avslutad.

– Vi håller på att sammanställa all information. Vi har ganska mycket material och tips som kommit in som vi ska jobba med nu under morgontimmarna, säger Stefan Gustafsson, presstalesperson polisregion Väst.

Dörrknackning har genomförts i närområdet och ett flertal personer har hämtats till förhör.

– Det finns också en hel del vittnesuppgifter från folk som har sett och hört saker.

Polisen tittar även på eventuella kopplingar till gängmiljön.

– Det är naturligtvis intressant om det finns några sådana. I det här läget har vi inte fastställt kopplingar, men vi jobbar vidare med det, säger Stefan Gustafsson.

Händelsen utreds nu som mord. I nuläget är ingen frihetsberövad.