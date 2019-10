En skottlossning ägde rum strax innan klockan tre under natten till onsdagen i södra Skövde. Polispatruller kom till platsen och spärrade av för teknisk undersökning som pågår under förmiddagen. Polisen har nu inlett en förundersökning om försök till mord. Ingen person ska ha kommit till skada under händelsen.

Texten uppdateras