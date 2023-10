NCC kan få ny miljonbonus – för att rädda ett enda träd vid Västlänken

Vid Liseberg övergår Västlänken till en bergtunnel som passerar under motorvägen i en båge in under Jakobsdal och Skår. I skogen ovan tunneln står flera träd som Trafikverket vill bevara.

– Vi har inte många ek- och hasselbiotoper i stan. Detta är en biotop vi har velat bevara, säger Mira Andersson Ovuka, miljöansvarig för Västlänken på Trafikverket.

Fem träd pekas ut för bonusar

Om fem särskilt utpekade träd överlever bygget av Västlänken kan svenska bolaget NCC i samarbete med tyska Wayss & Freytag kvittera ut 3 450 00O kronor i bonusar. Detta framgår av ett kontrakt som SVT Nyheter Väst tagit del av.

Trädklausulen återfinns i kontraktet för entreprenaden vid Korsvägen. Ett bygge som redan i februari i år hade fakturerats med drygt två miljarder kronor över kontraktssumman.

Över en miljon kronor för ett av träden

Trafikverket pekade från början ut åtta bonusträd – men tre av dessa är nu borta. Kvar finns fem träd, numrerade i kontraktet och utmärkta på en karta, där det mest värdefulla trädet enskilt kan ge 1,1 miljoner kronor i bonus.

Om tittaren får veta att NCC/Wayss & Freytag får 3 450 000 kronor i bonusar för att spara fem träd, hur tror du att de reagerar?

– Det är mycket pengar, men träden är värda så mycket mer. Och förutom att trädens värde är över 3,5 miljoner har de en ekosystemtjänst som det är väldigt svårt att sätta ett pris på. Så jag tycker absolut att det är värt det, säger Mira Andersson Ovuka.