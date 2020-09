Nu har gatukonsten flyttat till Norrby

Street art-festivalen No Limit startade 2014. Årets upplaga är den fjärde i ordningen. I år arrangeras festivalen tillsammans med street art-organisationen Artscape som agerar konstnärliga ledare. Tidigare år har internationella konstnärer bjudits in för att sätta in prägel på Borås fasader. Men i år kommer samtliga konstnärer från Sverige.

– Vi tycker att den svenska gatukonstscenen verkligen har utvecklats de senaste åren. Det är stor skillnad. Det finns många konstnärer som har etablerat sig på den högsta internationella nivån, säger Daniel Wakeham, en av grundarna av Artscape.

”Vana vid street art”

Totalt medverkar tolv konstnärer. Och att jobba i Borås har varit enkelt, menar Daniel Wakeham.

– Vi är vana att komma in och vara första projektet i sitt slag i olika områden. Men i Borås är alla vana vid street art. Och det finns en jätteaptit på det. Allting har varit krattat och klart, säger han.

Tidigare versioner av festivalen har fokuserat på stadskärnan. Men i år sker de stora målningarna på stadsdelen Norrby.

I klippet ovan berättar Daniel Wakeham om varför festivalen flyttat till Norrby.