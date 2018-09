Nytt besked gällande skola i Tibro

I den genomförda folkomröstningen om en gymnasieskola i Tibro valde 58 procent att kryssa i ja-alternativet för en återuppbyggnad av en kommunalt driven gymnasieskola. 29 procent av dem som deltog i folkomröstningen röstade nej, 11 procent valde att inte ta ställning i frågan.

Det var i samband med det allmänna valet i söndags som Tibro kommun genomförde en folkomröstning om kommunens enda skola, Fågelviksgymnasiets fortlevnad, detta på grund av att skolan lagts ner.

I mars 2016 beslutade Tibro kommunfullmäktige att organisera gymnasieskolan för Tibros elever genom att köpa utbildningsplatser i andra kommuner. Orsaken till beslutet var att för få elever valde just Fågelviksgymnasiet.

Namninsamling startade

Det var i april 2017 som en namninsamling lämnades in till kommunen gällande en begäran om folkomröstning för skolan. Den 25 september samma år beslutade kommunfullmäktige att en lokal folkomröstning om en ny kommunal gymnasieskola i Tibro skulle genomföras.

Åse Nicklasson som är SD:s ordförande i Tibro har tidigare uppgett att frågan om skolan är anledningen till Sverigedemokraternas framgångar i valet i kommunfullmäktige i Tibro.

Sverigedemokraterna i Tibro, som nu är andra största parti i kommunen, var nämligen det enda parti som inte stod bakom kommunens beslut om att stänga Fågelviksgymnasiet.

”Resultatet var väntat”

Socialdemokraterna däremot, har gått andra hållet och gått tillbaka i Tibros kommunval.

Rösterna från folkomröstningen började räknas under onsdagen och avslutades på torsdagseftermiddagen, där beskedet alltså blev att 58 procent av tibroborna röstade ja för en ny gymnasieskola.

– Det känns härligt, väldigt härligt. Nu hoppas jag att de andra partierna lyssnar på sina medborgare, säger Åse Nicklasson (SD) Tibro kommun.

En som inte ställer sig lika positiv till resultatet är Rolf Eriksson, kommunalråd för Socialdemokraterna i Tibro.

– Det var väntat. Jag kan tycka att frågan har blivit lite enkel när det handlar om ett ja eller ett nej till ett gymnasium, så är ju ja det enkla svaret. Men med all respekt för tibroborna så har man kanske satt sig in i det här på lite olika sätt när det gäller vad det kostar och var eleverna ska komma ifrån, och hur vi har haft det under många år. Jag har respekt för resultatet, så är det, säger Rolf Eriksson (S).