Nu ska Västsveriges sju underverk röstas fram

Nu är det dags att rösta fram Västsveriges sju underverk. Västarvet, en förvaltning i Västra Götalandsregionens natur- och kulturarv, har under 49 veckor nominerat ett underverk var i regionens kommuner. Med allmänhetens tips har kulturarv i kommunerna lyfts fram, olika miljöer som är skapade av människor.

– Det har kommit in väldigt mycket tips, över 100 stycken, det är väldigt roligt att folk är engagerade. När det blir en tävling så engagerar det oftast mer, men vi är väldigt glada att vi fått in så mycket tips från allmänheten och vi har även fått in tips efter att nomineringarna är avslutade. Vi har allt i från 5000 år gamla megalitgravar till industrilokaler från 70-talet som satt prägel på samhället och människorna, säger Anna Härdig, digital kommunikatör på Västarvet.

Hon säger att de tips som kommer in nu senare hamnar inte bland de nominerade men läggs upp i en lista som allmänheten kan ta del av. I vissa kommuner har frågan engagerat mer, men nästan alla har fått in tips.

Underverken presenteras i slutet av veckan

– I vissa fall har det varit svårt att välja en. Vi har försökt välja ut mer utifrån vad som är specifikt för just den här platsen än vad som är vackrast. Det finns många slott och herrgårdar, men vi har försökt välja ut de kulturarv som säger något om den geografin i den kommunen och som har betytt något för människorna och samhället där, säger Anna Härdig.

Fram till torsdagsmorgonen kan man rösta på Kulturarvets facebooksida. De sju underverken presenteras söndagen den 8 september.

– Vår förhoppning är att man kan upptäcka nya saker i sitt närområde eller lära sig mer om ett ställe man redan känner till. Vi har fått mycket respons från människor att de inte känt till eller har besökt de här platserna under sommaren så det är väldigt roligt. Sen handlar inte tävlingen om vilket som är bäst utan mer vad vi kan lyfta fram i regionen, säger Anna Härdig.

Här kan du se alla 49 bidrag.