Ovädret ”Dennis” fortsätter härja i Västsverige

Det är höga vattennivåer som ställer till det i Västsverige just nu. SMHI har utfärdat klass 2-varning för höga vattennivåer.

– Vi har normal beredskap. Vi har haft några nedfallna träd, och folk ringer in med frågor om hur de ska hantera vatten som tagit sig in i hus och fastigheter. I vissa fall får vi åka ut och hjälpa till. VI är inte helt nedringda, utan samtalen kommer i en strid ström, säger Niklas Signell, inre befäl i Södra Älvsborgs räddningstjänst.

Extra beredskap i Svenljunga

Det är främst Viskan och Ätran som har höga vattennivåer just nu, som betyder att vissa kommuner har extra beredskap, exempelvis i Borås och Svenljunga.

I Svenljunga kommun har man koll på varje centimeter i Ätran.

Stenbron i Svenljunga är avstängd för trafik och man har förhöjd beredskap eftersom kommunens vatten- och avloppssystem, och även fastigheter, kan drabbas av översvämningar.

Borås varnar för fallande träd

I Borås är det höga nivåer i Viskan som orskar höjd beredsakp. Kommunen uppmanar folk att ta det försiktigt i skog och mark eftersom den vattenmättade marken kan få träd att falla.

Nedfallna träd drabbar trafiken

Det blåser kuling på Kattegatt och på Vänern just nu, och de hårda vindarna ställer till det för trafiken.

Nedfallna träd ställer till det i trafiken just nu. På väg 574 vid Jordfallsmotet har nedfallna träd hamnat på vägbanan, och trafiken drabbas i väntan på röjning. Även väg 2872 i båda riktningarna fråmn Backagården till Suntak har träd över hela vägbanan.

Färjan vid Kornhallsleden släpper inte på några tunga fordon på grund av de höga vattennivåerna.

Uddevallabron var stängd under flera timmar på måndagsmorgonen för all tung trafik. Sedan klockan 6 är all trafik tillåten igen.

Tågtrafiken mellan Göteborg och Borås är inställd på grund av vädret. Ersättningsbussar trafikerar sträckan.

Texten uppdateras