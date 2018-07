Överfallsvåldtäkt på äldre kvinna i Västsverige

Det var vid 15-tiden under måndagseftermiddagen som en äldre kvinna larmade polisen efter att hon ska ha blivit utsatt för en överfallsvåldtäkt. Händelsen ska ha inträffat utomhus på en grusväg vid ett skogsparti i en mindre kommun i Västsverige.

– Vi har haft spermahund på plats, och vi ska se om vi kan få någon träff på det. Sedan ska det analyseras, säger Hans Lippens, presstalesperson vid polisen i region Väst.

Kvinnan vårdas på sjukhus, och utredningen befinner sig i ett känsligt läge, enligt polisen. Av respekt mot offer och anhöriga är polisen förtegen om detaljerna i utredningen.

– Hon mår inte bra, säger Hans Lippens.

Ingen person är gripen misstänkt för brottet. Under eftermiddagen genomfördes en teknisk undersökning av platsen och under tisdagen kommer polisen fortsätta att samla in tips gällande händelsen.