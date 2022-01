Pendelstrulet fortsätter även efter helgerna

Normalt körs 300 turer mellan Göteborg och Alingsås, Kungsbacka och Ale varje dag. Sedan Lucia har fler än 30 per dag varit inställda med anledning av personalbrist hos SJ.

– Vi har dubbelt så många sjuka just nu, säger Helena Isaksson, affärsområdeschef för SJ Götalandståg.

Coronarabatt hos Västtrafik

Pendeltrafiken beställs av Västtrafik och för varje inställd tur, som inte beror på covid-19, får SJ betala vite på cirka 5 700 kronor. Företaget får heller ingen rörlig ersättning. SJ får även bekosta ersättningsbussarna som sätts in.

– Det finns starka ekonomiska incitament att allt ska fungera, säger Västtrafiks vice vd Roger Vahnberg.

Reduceringen av pendeltågen går att jämföra med hur det såg ut vid starten av pandemin.

– I april-maj hade vi indragningar i spårvagnstrafiken på motsvarande sätt som vi nu har i tågtrafiken. I övrigt har vi faktiskt haft mer trafik än normalt, säger Roger Vahnberg.

Lockat med 1 500 extra över jul

Företaget har fått hyra in extra personal och 1 500 kronor extra per pass fick de jobbade under lediga dagar under julhelgerna. Planen var att kunna köra full trafik igen från och med måndagen den 10 januari, men det kommer man inte klara. Reduceringen förlängs nu till den 23 januari.

– Vi tycker det är bättre att redan nu planera för inställd trafik så våra resenärer kan veta vilka tåg som går och inte istället för att ställa in akut på måndag, säger Helena Isaksson.

Företaget ersätter många inställda turer med buss och man försöker att dra in de turer där resenärer kan åka med annat alternativ.

