Nytt hårt slag under pandemin – Västtrafik tappar en miljard igen

Det minskade resandet under pandemin har lett till att Västtrafik som normalt drar in fem miljarder per år i biljettintäkter bara fått in fyra. Det står klart när man nu summerar finanserna för 2021.

– Vi har fått ett visst stöd från staten och sedan täcker regionen upp resterande. Vi har också dragit ned på de kostnader vi har kunnat, säger Västrafiks vice vd Roger Vahnberg.

2020 tappade man 1,2 miljarder och 2021 handlar det om ungefär en miljard.

10 januari höjs priserna

Nu höjs biljettpriserna, som planerat, med i snitt 2,6 procent.

– Det är en normal ökning som motsvarar våra kostnader för bränsle, personal och fordon. Det är nödvändigt för att hyfsat få budgeten att gå ihop, säger Roger Vahnberg.

När pandemin var som värst halverades resandet och innan de nya restriktionerna gick in var man tillbaka på 80 procent av det normala. Men nu ser man ett tapp igen.

– Våra mål med ett ökat kollektivtrafikresande ligger kvar så på sikt måste vi få tillbaka resenärerna, säger Roger Vahnberg.