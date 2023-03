Pengarna borta för naturförvaltaren John: ”En smäll i ansiktet”

I slutet av januari meddelade regeringen att anslagen för skötsel av skyddad natur halveras för 2023 jämfört med året innan. Nu börjar konsekvenserna bli kännbara. Egenföretagaren John Martinsson har tagit hand om Härmanö naturreservat i över 20 år, men nu vet han inte hur länge han kommer kunna vara kvar när uppemot 70 procent av intäkterna försvinner.

Inte råd med hö till djuren

I uppdraget ingår allt från att hålla sly borta, till att sköta toaletter och spänger och ta hand om betesdjuren som håller landskapen öppna där människan inte når fram.

– Djuren är min förlängda arm – de tar vid där jag slutar och betar för att vi ska bevara miljöerna här. Nu får vi se hur det blir till hösten. Vi har inte ekonomi att köpa in hö till dem i vinter, så det handlar om hur mycket vi får in själva under sommaren, säger han.

Fler neddragningar väntas

Och John Martinsson är inte ensam. Omkring 1000 av totalt 2400 årsarbetstillfällen över hela landet kommer att gå förlorade under 2023, enligt Naturvårdsverket. Jobb som i många fall utförs av småföretagare på landsbygden. Totalt uppgår årets anslag för underhåll av skyddad natur till drygt 900 miljoner kronor, att ställa mot dryga 2 miljarder i fjol. Nästa år planerar regeringen för ytterligare en sänkning till strax under 800 miljoner.

SVT Nyheter Väst har sökt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) som avböjt en intervju.

”Sverige är ett av de länder i världen som ligger längst fram i klimat- och miljöpolitiken, och det ska vi fortsätta göra. Men regeringen har i år varit tvungen att lägga en stram budget p.g.a. den höga inflationen, lågkonjunkturen och de höga elpriserna. Trots det har vi lagt den näst högsta klimat- och miljöbudgeten någonsin. Regeringen kommer att återkomma med reformer och nya resurser på miljöområdet när ekonomin tillåter det”, uppger hon i en skriftlig kommentar till SVT.