Polis och tågvärd attackerades av ungdomsgäng

Vid niotiden på lördagskvällen får polisen larm om att en tågvärd tvingats låsa in sig på toaletten efter att ha blivit attackerad av ett ungdomsgäng under färd. När tåget kommer in på stationen i Herrljunga är polisen där och det uppstår tumult.

– Polispatrullen går in i vänthallen och möter ett gäng och det blir bråk, säger polisens presstalesperson Stefan Gustafsson.

Ledningscentralen får larm om att polispatrullen befinner sig i underläge och man skickar förstärkningar. Ungdomsgänget skall ha attackerat polisen och polisen skall ha fått freda sig med spray.

– Vet ej hur många ungdomar det handlar om men däremot vet jag att polismännen fick blessyrer och blev skärrade, säger Stefan Gustafsson.

Våld mot tjänsteman

Polisen griper fyra personer på platsen. De gripna är misstänkta för våld mot tjänsteman.

– Jag har i nuläget inga personuppgifter på ungdomarna och vet inte hur gamla de är, säger polisens presstalesperson Stefan Gustafsson.