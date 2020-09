Polisen storsatsar på drönare – ska bekämpa brott

Polisens nya avdelning för kameraövervakning har varit igång sedan i juni i år. Bland annat har ett 20-tal poliser utbildats till drönarpiloter och under hösten kommer ytterliga ett 20-tal utbildas. Målet är att polisen snabbare ska kunna lösa olika former av brott med hjälp av just drönare.

– Vi har gått från i princip ingenting till en väldigt god förmåga. Det gör att vi har kunnat prioritera, utbilda och köpa in utrustning till lokalpolisen som har den här typen av områden, säger Tobias Stenström, kommissarie och regionalt kameraansvarig vid Polisen region Väst.

Fler kameror

Utöver drönare använder sig polisen också av fasta kameror, kroppskameror och kan även hämta in filmer från externa aktörer som Västtrafik. Men trots att polisens kameraövervakning nu utökas tror Tobias Stenström inte att det finns risk för ett ”storebror ser dig”-samhälle.

– Jag tror inte det. Vi har ett väldigt stort krav på oss, när vi får komma och bevaka. Vi kan inte sätta upp en kamera var som helst. Det ska vara en brottutsatt plats, säger Tobias Stenström.

Tror du det kommer att leda till att ni löser fler brott?

– Absolut, det är jag helt övertygad om.