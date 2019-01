Foto: privat/SVT

Polisens jättebeslag: Automatvapen, handgranater och sprängladdningar

Automatvapen, handgranater och sprängladdningar. Det blev polisens resultat vid ett antal husrannsakningar i Västra Frölunda under tisdagen.

– Det är absolut ett av våra största beslag under som vi tagit under de senaste åren, säger Christian Nyhlén, poliskommissarie.

Det stora vapenbeslaget kunde göras tack vare en en riktad förarkontroll som polisen utförde under tisdagen. I en bil satt en man i 25-årsåldern som är aktiv i kriminell gängmiljö och en pågående konflikt i Tynnered. i bilen förvarade han ett automatvapen. – Den här killen ingår i en gängkriminella miljö, vi stoppar de kontinuerligt när vi ser att de är ute och kör, säger Christian Nylén. Offensivt polisarbete Mannen greps och efter det beslutades om ett antal husrannsakningar. Totalt hittade då polisen två automatvapen, tre handgranater, tre sprängladdningar och 150 gram narkotika. – Det var resultatet av ett smart och offensivt polisarbete. Vi är nöjda, säger Christian Nyhlén. Kan ha effekt Ytterligare en person greps i samband med husrannsakningarna, båda personerna är anhållna och misstänks för grovt vapenbrott. – Nu kommer tekniska undersökningar genomföras. Vi kommer också kontrollera om de kan kopplas till tidigare brott. Vad tror du beslaget innebär? – Jag tror att vi med detta belsaget kan ha förhindrat framtida skjutningar och grova våldsbrott. Det kan ha effekt, säger Christian Nyhlén.

