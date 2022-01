RS-säsongen redan över – ovanligt tidigt

Vanligtvis brukar RS-viruset slå till först framåt jul och klinga av till april. Men den här gången har det sett helt annorlunda ut.

– Vi hade en väldigt tidig och väldigt hög topp med RS den här gången. Nästan dubbelt så hög jämfört med tidigare säsonger. Det började redan i augusti-september och är på tydlig nedgång sedan jul, berättar Katrin Adrian.

Alla blev sjuka samtidigt

Vanligtvis får barn RS-viruset under sitt första levnadsår, vilket ger immunitet året efter.

– Men nu hade vi tre årskullar som inte fått RS-viruset, eftersom pandemin gjort att alla tvättat händerna så fint! Istället blev alla sjuka på en gång, berättar Katrin Adrian.

Vid jultid hade sjukhuset RS, covid och vanlig influensa i ungefär lika stora mängder. Nu är det bara covid kvar. Även influensan har försvunnit; det var en snabb topp upp och lika snabbt ner.

– Det finns en tendens att ett virus tar över de andra, säger Katrin Adrain.

Extrem ökning av covid

Med andra ord: Omikron-varianten av covid-19 dominerar nu helt. Sedan nyår har ökningen varit extrem och Östra sjukhuset haft närmare hundra barn inlagda.

– Det är mängder som vi aldrig skådat tidigare! De flesta som vi lägger in är under tre månader – det finns alltid en oro när så små barn har feber. Vi lägger in dem för att utesluta farliga bakteriella sjukdomar. Däremot verkar de klara av sin covid bra. Vi betraktar nu covid som en mild sjukdom hos barn, säger Katrian Adrain.

Covid är, enligt henne, bara farligt för små barn som är för tidigt födda eller har en underliggande lung- eller hjärtsjukdom.

De flesta barn som kommer in med covid har enligt sjukhuset ovaccinerade föräldrar och har troligen smittats av dessa.