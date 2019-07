Så höga temperaturer får du stå ut med i hyresrätten

Under sommarmånaderna rekommenderar Folhälsomyndigheten att det inte ska vara varmare än 26 grader inne i bostäder under varaktig tid. Men under tillfälliga värmeböljor kan man behöva stå ut med en inomhustemperatur på 28 grader innan hyresvärden måste ingripa, som Hem och Hyra var först med att skriva om.

– Då handlar det om kortare perioder. Märker man att det är 28 grader i två månaders tid, då får man kontakta hyresvärden, säger Johan Mirtorp, förbundsjurist på Hyresgästföreningen.

Får man ingen reaktion från hyresvärden ska man kontakta kommunen.

Färre klagande i år

Under förra årets rekordvarma sommar var det väldigt många som hörde av sig till Hyresgästföreningen om inomhustemperaturen i bostäder. I år har det varit betydligt färre. Även miljöförvaltningen i Göteborgs stad har färre ärenden på det området i år.

– Förra året fick vi in 27 ärenden gällande inomhustemperatur i hyresbostäder, det var extremt, så många brukar det inte vara. I år har vi fått in fyra ärenden från maj till nu, säger Linnéa Sjölin, miljöinspektör på miljöförvaltningen i Götborgs stad.

När miljöförvaltningen får in ett ärende pratar de med den klagande om det är ett tillfälligt problem, eller om det är varmt hela året.

– Är det bara under sommarperioden hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens rekommendation om värmetoppar, då leder det inte till att vi kräver någon åtgärd från fastighetsägaren. Om det är varaktigt startas en utredning, säger Sjölin.