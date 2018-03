Sabina Ddumba kommer till Liseberg i sommar

I sommar ger sig Kapten Röd ut på festivalturné igen. Avslutar gör han traditionsenligt på hemmaplan i Göteborg och går då för fjärde gången upp på scenen på Liseberg.

Andra artister som bland annat uppträder på samma scen under sommarmånaderna är omtalade Pussy Riot från Ryssland, Mando Diao, amerikanska The Offspring, The Sounds och Lena Philipsson.

Sabina Ddumba slog igenom i programmet Så mycket bättre och debutalbumet från 2016 spelar hon fortfarande på sina konserter.

– Genom att vara ute och spela låtarna live har jag kommit närmare skivan och mig själv. Jag gräver i deras historia och förstår mig själv genom dem. Jag fattar varför jag skrev dem, säger hon i ett pressmeddelande och meddelar att efter sommaren så kommer hon uppträda i USA.