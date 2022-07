SAS-piloter går ut i strejk – inställda avgångar från Landvetter

Vid klockan tolv under måndagen meddelade SAS att piloterna nu går i strejk. Det efter att flygbolaget och pilotfacket misslyckats med att nå en överenskommelse under förhandlingarna.

Omkring 900 piloter och 200 till 250 flygplan omfattas av strejken som påverkar 30 000 passagerare dagligen.

Företaget Swedavia Airports äger bland annat Landvetter flygplats, och Swedavias presskontakt uppmanar resenärer att ta kontakt med SAS för att ta reda på hur ens planerade resor påverkas.

– Vi försöker stötta resenärer på plats, men man ska vända sig till SAS för information, säger Peter Wärring, pressansvarig.

Under måndagen skulle fyra SAS-flyg ha lämnat Landvetter, till bland annat Alicante och Malaga. Under tisdagen är det sex av tio avgångar som ställs in på grund av strejken, enligt information på SAS hemsida.