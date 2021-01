Sis ledning om Björkbacken: ”Har uppenbarligen misslyckats i ett antal fall”

– De ungdomar som erbjuder den största utmaningen för vår verksamhet är de allra yngsta tjejerna. Och det är precis den målgruppen som Björkbacken har, säger Jan-Eric Josefsson, senior rådgivare till generaldirektören på Sis.

Han medger att det varit problem, men säger att det inte går att peka på en enskild orsak, utan att det brustit både på struktur- ledning- och organisationsnivå.

Om ni själva vet att det finns problem på institutionen, varför fortsätter man då skicka yngre flickor med tyngst problematik just dit?

– Vi har ju också haft en situation där vi har haft oerhört ont om platser så vi har helt enkelt varit tvungna att utnyttja alla de möjligheter vi har. Det har inte varit ett konstant problem, utan det har funnits avdelningar och perioder där det har fungerat riktigt bra på Björkbacken, säger han.

Ingen har begått tjänstefel

Josefsson påpekar att det har gjorts stora insatser och satts in många åtgärder för att komma tillrätta med problemen på Björkbacken som granskningen gjord av SVT Nyheter Väst och Uppdrag granskning har pekat på. Men att de kraftfulla åtgärderna satts in för sent.

– Varje ungdom som är placerad hos oss har rätt att känna sig trygg. Och här har vi uppenbart misslyckats i ett antal fall. Det är bara att beklaga, jag kan liksom inte säga mer.

I en internutredning från 2020 om situationen på Björkbacken kom Sis fram till att man brustit på samtliga organisatoriska chefsnivåer under flera års tid. Däremot fanns det ingen fog för att säga att institutionschefen eller verksamhetsdirektören begått tjänstefel.

Om samtliga chefer har brustit, betyder det då att ingen ska ta ansvar?

– Det var ju vad utredningen kom fram till, att de brister som fanns ansåg man inte vara av den omfattningen så att det skulle leda till någon form av ingripande eller åtgärd.

Undermålig ledning

I början av december 2020 stänger Sis slutligen Björkbacken, efter flera år av accelererande problem med våld och kränkningar från personalen mot flickorna.

– Det här är ingenting som vi gör dagligen och stundligen, det är ganska ovanligt att vi stänger en hel institution, säger Jan-Eric Josefsson och fortsätter:

– Det kan ju vara så här då att man kanske får se över ledningsstruktur och så vidare.

Nu är du ju väldigt vag. Ska ni säga upp folk?

– Det finns ju en arbetsrätt för det. Men det är klart att det är rimligt att den här frågan är under diskussion. Mer än så kan jag inte säga.