Tre lodjur skjutna i Sjuhärad – jakten redan över

Länsstyrelsen har bestämt att sammanlagt sju lodjur får skjutas i Västra Götaland med jaktstart fredagen den 1 mars.

Beslutet gäller i kommuner där flera av länets kända lodjursfamiljer finns och i områden där lodjuren angripit får.

Ulricehamn och Svenljunga

Två lodjur fälldes redan under första jaktdagen, ett i Ulricehamn och ett i Svenljunga kommun.

Lördag morgon sköts ytterligare ett i Ulricehamn, vilket betyder att kvoten för jaktområdet är uppfyllt.

Jägarna behåller skinnen

I Dalsland får tre djur jagas och i Skaraborg ett, enligt länsstyrelsen hade inga rapporter om skjutna lodjur kommit in under lördagen. Jägarna måste ringa minst en gång per timme för att kontrollera att det finns djur kvar att skjuta.

Skyttarna får behålla skinnen men kropparna skickas till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) för analys. Licensjakten på lodjur avslutas senast den 31 mars.