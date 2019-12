Spelbolaget svarar om julreklamen

2018 var ”kasino” den största kategorin inom svensk reklam, med 7,2 procent av all reklam som gjordes det året. När marknaden avreglerades i januari 2019 steg den siffran till 11,7. Under 2018 investerade spelbolag även 7,4 miljarder kronor i spelreklam som riktade sig till svenska konsumenter, enligt spelinspektionen. En summa som förväntas att öka under 2019.

För spelmissbrukare kan julen vara en tuff tid. Hos Spelberoendes förening i Göteborg är det 20 procent fler som söker hjälp i juletid.

Jimmy Nilsson på Spelberoendes förening menar att en av förklaringarna till ökandet av spelmissbruket kan vara att spelbolagen pumpar ut mer reklam under julen.

– Jag kan inte förstå hur man ens får visa reklam för något som är så beroendeframkallande och skadligt för folk.

Läs mer om det här: Larmet: Fler söker hjälp under jul

Spelbolag: ”Vi försöker ju anpassa sin marknadsföring”

Hans Uhrus, kommunikationsdirektör på spelföretaget Leo Vegas, säger till SVT Nyheter Väst att det faller sig naturligt att fler spelar under jul och att spelbolag också då ökar sin marknadsföring.

– Det vi kan se är ju att folk spelar mer under ledigheterna, det finns ju helt enkelt mer tid, och då faller det sig naturligt att vi ökar vår marknadsföring. På annandagen kommer man märka att spelreklamen för fotboll kommer att öka då det är väldigt populärt med den engelska ligans omgång då, säger han.

Men skapar ni inte en större efterfrågan med ökad reklam?

– Det är ju alltid frågan om vad som är hönan eller ägget, vi gör reklam när vi ser att det finns ett intresse för vårt spel, säger han.

Men tycker ni att det är ansvarsfullt att öka reklamen under ledigheten?

– Man kan ha ett osunt förhållande till många saker, t.ex. alkohol, shopping, mat, det finns många som har något slags beroende, men jag tror att man måste finna andra lösningar än att förbjuda reklam.

Men systembolaget gör ju inte reklam?

– Jag tror även att man kan se en ökning av spelproblematik kring ledigheter eftersom folk helt enkelt har mer tid att spela då, och när en spelare med ett osunt förhållande till spel inte t.ex. behöver gå till jobbet så finns det mer tid för att spela, detsamma gäller ju andra missbruk.