Stadsmissionen ställer om: ”Befarar att vi inte sett det värsta”

Stadsmissionen i Göteborg har fått ställa om mycket av sitt arbete under coronapandemin. St Johanneskyrkan i Masthugget har fortfarande öppet för hemlösa och andra utsatta, men får bara ta in 50 personer åt gången.

– Varje dag får vi sätta stopp, för vi har alltid fler än 50 som vill komma in, säger Johanna Azar, enhetschef.

Stadsmissionen märker tydligt av coronapandemin, särskilt när det gäller aktiviteterna för familjer. – Till vissa av våra familjeverksamheter har det kommit väldigt få, då har vi försökt flytta dem utomhus istället. Vi har också sett att många av våra familjer inte har vågat ta sig in till stan, man vill inte åka kollektivt, man är rädd för smitta och så, säger Johanna Azar, enhetschef i St Johanneskyrkan på Göteborgs stadsmission. Jobbat uppsökande Stadsmissionen har i vanliga fall också tio-femton gruppaktiviteter varje vecka i Göteborg, till exempel för utsatta barnfamiljer. De flesta av dem har fått ställas in. Organisationen har istället försökt jobba mer uppsökande. – Vi har kört ut över tusen matkassar till hushåll sedan i våras. Vi har också haft digitalt pyssel, där volontärer har pysslat med barn via digitala medier. Så att barn som är ensamma och hemma och inte har kunnat ta sig ut ändå har fått bli sedda av en vuxen, säger Johanna Azar. Även i andra delar av landet har Stadsmissionen ställt om verksamheten. I Uppsala har organisationen också ordnat volontärer som kör hem mat till behövande. I Karlstad delas fortfarande mat ut till besökare, men de får komma enligt ett kösystem med olika tider. Dela på Facebook Dela på Twitter

