Stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm

Det råder stopp i tågtrafiken mellan Skövde och Stenstorp sedan 19-tiden, vilket påverkar tåg på sträckan Göteborg-Skövde-Stockholm.

Stoppet beror på att obehöriga personer befinner sig i spårområdet.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas är enligt Trafikverket följande:

Göteborg C, Alingsås, Aspen, Aspedalen, Falköping C, Floby, Floda, Herrljunga, Jonsered, Lerum, Norsesund, Partille, Stenkullen, Stenstorp, Västra Bodarne, Vårgårda, Skövde C, Arboga, Västerås C, Barkarby, Bro, Bålsta, Dingtuna, Enköping, Jakobsberg, Kolbäck, Karlberg, Kallhäll, Köping, Kungsängen, Spånga, Sundbyberg, Stockholm Central, Katrineholm C, Flemingsberg, Flen, Gnesta, Huddinge, Järna, Mölnbo, Stockholms södra, Södertälje Syd, Årstaberg, Älvsjö, Gårdsjö, Hallsberg, Kumla, Laxå, Töreboda, Örebro Södra, Örebro C

Texten uppdateras.