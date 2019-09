Stora regnmängder över västkusten på onsdagskvällen

Regnet drar in under onsdagseftermiddagen och håller i sig under kvällen. Lokalt kan det komma uppemot 20-25 millimeter regn i Halland och längs övriga västkusten väntas 10-15 millimeter regn.

SVT:s meteorolog Nils Holmqvist.

Detta innebär att det återigen är risk för översvämningar.

– Det är inte bra om det kommer mer regn om det inte hunnit rinna undan ordentligt, säger Nils Holmqvist.

Senare under veckan ser det lite bättre ut, men det kan komma några skurar och under söndagen kan det komma ett mer ihållande regn, uppger Nils Holmqvist.

Trafikverket: Kommer det så pass mycket blir det ett problem

Under dagen har trafiken på E6:an i båda riktningar i höjd med Kållered omdirigerats på grund av översvämningar.

– Vi har två körfält öppna i södergående riktning och ett körfält öppet i norrgående riktning. Vi får bara hoppas att det inte kommer så mycket vatten, så att det hinner rinna undan. Vi kan inte heller pumpa bort vatten för det fylls på från omgivningen. Vi hade som plan att kunna öppna helt under kvällen men det beror på hur mycket det kommer regna, säger Beysi Sundin, presskommunikatör på Trafikverket.

Om det kommer så mycket som prognosen säger, hur blir det då?

– Kommer det så pass mycket blir det ett problem eftersom marken är mättad. Vi får hoppas att det kommer mindre lokalt i Mölndal och Kållered.

Vad har du för tips till dem som ska ut och köra på vägarna?

– Det man kan göra är att undvika att ta sig via Kållered, hitta alternativa vägar eftersom det är där det har varit mest känsligt.

Kollektivtrafiken påverkad

Tågen som kör via Kållered kör med reducerad trafik och vissa avgångar ersätts med buss.

– Bussarna har också haft problem eftersom det är så mycket vatten i området. Ska man åka tåg via Kållered, är det bra att söka information hos tågföretagen, säger Beysi Sundin på Trafikverket.