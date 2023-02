Stormen Otto: Havsvatten stängde väg i Uddevalla

Under fredagskvällen förberedde sig många för stormen Otto som drog in från Danmark och slog hårdast mot Skåne och Halland. Under natten mot lördagen var 11 000 hushåll i Götaland strömlösa och nedfallna träd stängde av vägarna på flera håll. Men i Västra Götaland slog stormen inte lika hårt som förväntat.

– Vi har haft ett 15-tal händelser där vi inte behövt åka ut på allt, det rör sig om nedfallna träd på vägarna, säger Millie Ekman som är larm- och ledningsoperatör för räddningstjänsten i Göteborg.

Väg stängdes av i Uddevalla

I centrala Uddevalla stängdes delar av Bastionsgatan av efter att havsvatten täckt vägbanan, men i övrigt säger räddningstjänsten för norra Älvsborg att man hade en lugn natt.