Sveriges vanligaste yrke väntar på sin yrkestitel – Socialstyrelsen överhopad med ansökningar

Trots att Socialstyrelsen förberett sig i två år inför de nya reglerna, som började gälla 1 juli i år, går det trögt med att utfärda bevisen.



70 personer anställdes för att ta hand om ansökningarna angående skyddad yrkestitel för undersköterskor, men hittills har endast 9 784 beslut fattats av de 46 779 ansökningarna som kommit in.



– Vi kan inte göra det här fort och fel. Vi måste göra det på ett rättsäkert och korrekt sätt, för bevisen går inte att återkalla, säger Zara Warglo, avdelningschef på Socialstyrelsen.



Det är visstidsanställda som från den ena dagen till den andra var tvungna att ha bevis för att få arbeta med yrkestiteln undersköterska. De som är tillsvidareanställda har hela tio år på sig att ansöka om yrkestiteln.

Ställer till med problem

– Det här duger inte, Socialstyrelsen borde ta visstidsanställda först och inte gå slaviskt efter turordningen då ansökningarna kommer in. Det ställer till med problem då vi redan har ont om personal, säger Sladjana Gustafsson till SVT Nyheter Väst.



Är det inte bra att Socialstyrelsen är noggrann med ansökningarna?



– Jag tror det handlar om att de blev överraskade över mängden ansökningar, säger hon.



Enligt Zara Warglo har Socialstyrelsen informerat både arbetsgivare och arbetstagare om att tillsvidareanställda ska vänta med att skicka in sin ansökan om de kan.



– Vi får inte göra någon förtursbedömning utan tar ansökningarna i den ordning de kommer in. Vi blir varmare i kläderna utifrån de nya lagreglerna, så vi kommer att öka takten för att få ut besluten, säger Zara Warglo.

Enligt SCB är undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende Sveriges vanligaste yrke – med 129 000 anställda, varav 89 procent kvinnor.



