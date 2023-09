Suicidpreventiva dagen – fem personer i veckan tar sitt liv i Västra Götaland

På sucidpreventiva dagen står regionansvarig Marcus Eriksson och flera volontärer från organisationen Suicide Zero vid en monter för att prata om självmord. Foto: SVT

Under söndagen infaller Suicidpreventiva dagen, och detta uppmärksammas på flera platser i Västra Götaland. I Nordstan i Göteborg stod organisationen Suicide Zero för att bjuda in förbipasserande till samtal om självmord.

– Det måste kretsa kring våra medmänniskor, att våga fråga, och prata om vad man ska göra om man misstänker något, säger Marcus Eriksson, regionansvarig för Suicide Zero i Västra Götaland.