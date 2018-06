Tropisk natt på Vinga

Under en tropisk natt har dygnets lägsta temperatur varit minst 20 grader på en eller flera av SMHI:s väderstationer. Det här inträffar de flesta år, men inte under fjolårets svala sommar. Under de varma somrarna 1997 och 2002 toppade antalet observationer av tropiska nätter. 1997 förekom 30 uppmätta tropiska nätter – och så många som 27 av dem i rad mellan den 8 augusti och den 3 september. Året därpå blev Sverige i stället helt utan tropiska nätter.

Tropiska nätter inträffar vanligen under den sensommaren, juli-augusti, då solen hunnit värma upp vattnet i havet och stora sjöar.

Den varmaste tropiska natten uppmättes i Kullen den 10 augusti 1975 då minimitemperaturen det dygnet låg på 23,7 grader.

Källa: SMHI