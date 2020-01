Unikt projekt: Elbuss och samåkning ersätter gles kollektivtrafik i Skaraborg

De tre orterna i Skaraborg som deltar i projektet är Timmersdala (915 invånare), Lundsbrunn (892) och Broddetorp (139). Bakom projektet står Västra Götalandsregionen, som med stöd av innovationsmyndigheten Vinnova, vill hitta nya sätt för kollektivtrafik i landsbygd. För i dag är det glest med kollektivtrafiken i till exempel Lundsbrunn.

– Det finns ju skolungdomar som väljer bort den gymnasielinje de vill gå i Lidköping eftersom det är för svårt att ta sig till. Så de står över och tar en utbildning som är mer lättillgänglig. Jag har ju själv barn och vill att de ska kunna välja utbildning oberoende av hur det ser ut med kollektivtrafiken, säger Therése Pohl.

Ambitiöst projekt

Det är ett ambitiöst projekt som nu startar och det handlar om att hitta alternativa sätt att transportera sig. Alla typer av möjliga resor läggs in i en app. Där kan man se om någon är på väg från till exempel Lundsbrunn till Lidköping och sedan anmäla att man vill åka med. En elcykelpool planeras för kortare sträckor och i appen syns även Västtrafiks ordinarie turer.

När nu grannar ska kunna hyra varandras bilar är prislistor och försäkringsfrågor lösta. Enligt prislistan ska det till exempel kosta 50 kronor per timme eller 300 kronor per dag att låna grannens bil. Även släpkärror ska kunna hyras via appen.

– Vi kommer att ha en invigning den 28 mars. Då ska appen finnas och elbussen ska stå på plats här i Lundsbrunn, säger Mikael Lundgren.

Rälsbuss och ånglok?

I Lundsbrunn finns på sommaren museitrafik med ånglok och rälsbuss till Skara från Lundsbrunn. Det är en rest från förr av Västergötland-Göteborgs järnvägar, då Lundsbrunnsborna kunde åka hela vägen till Göteborg, 14 mil, med tåg. Nu stannar museitågen i Skara.

– Det kan absolut vara intressant att lägga in museitrafiken i appen – för det går ju många avgångar till och från Skara på sommaren, säger Mikael Lundgren.

– Det är bara vi själva som sätter gränserna för vad det kommer att bli, konstaterar Therése Pohl.