Uppmaning om att polisanmäla förare som bussurfar upprör

Under förra veckan kom information om hur många anmälningar och synpunkter som kommit in om busschaufförer som tappat fokus under körningar. Av totalt cirka 3 000 i Sverige, fanns drygt 1 000 anmälningar för Västsverige och 2019. Ett uttalande av Jarl Samuelsson, affärsenhetschef på Västtrafik, om att passagerare kan polisanmäla chaufförerna har fått Kommunal att reagera.

– Jag rekommenderar att våra kunder gör polisanmälan direkt. Vi har ju lite svårt med bevisbördan, men har du sett mobilsurfning själv så är du ju vittne och då kan du ju ha bevisbördan på ett annat sätt än vi kan, sa Jarl Samuelsson, affärsenhetschef på Västtrafik i torsdags samtidigt som de vill berömma majoriteten av förarna som sköter sina jobb. Kritik mot uttalandet Många förare hörde av sig till Kommunal, med kritik riktad mot Västtrafiks uttalande. De känner sig motarbetade och menar att i en väldigt tuff arbetssituation där majoriteten av förare gör sitt absolut bästa för att få allt att fungera, så kommer ett uttalande om att polisanmäla förare som ett allvarligt påhopp. – Jag blir jävligt upprörd. Vi kommer att ha en dialog med Västtrafik som kommer att få en skrivelse från oss. Och vi kommer att fortsätta kämpa så att Västtrafik är med oss och inte mot oss, säger Martin Andreasson, busschaufför och fackombud för Kommunal. Ett fåtal förare som inte sköter sina arbeten Cirka 15 trafikbolag jobbar för Västtrafik runt om i Västsverige och har runt 2 000 anställda förare. En uppskattning från Kommunal säger att kanske en eller två procent surfar, textar eller pratar i mobiltelefon under körningar. – Vi gör vårt bästa till 100 procent och att Västtrafik då går ut och uppmanar folk och polisanmäla förare, det är...ja, jag finner inga ord, säger Martin Andreasson. Men kan du förstå att Västtrafik är lite desperata, för det här ju en utveckling som inte verkar bli bättre? – Det kan jag förstå, och jag vill verkligen betona att surfa i sin mobil under körning, eller göra något annat som gör att föraren tappar fokus, är absolut förbjudet. Men problemet måste ju lösas i dialog med trafikföretagen och med oss i Kommunal, inte med polisanmälningar. Dela Dela

