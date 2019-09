Utredning mot groomingmisstänkt växer – 30-tal fall utreds

Brotten ska ha begåtts under det gångna året. Mannen, som är i 40-årsåldern, ska via appen Snapchat kontaktat flera flickor.

– Det handlar om att han förmått dem att visa sig lättklädda och nakna. I några fall har det gått längre. Så det är hela spektrat, säger kammaråklagare Hedvig Lundblad.

Alla brott mannen misstänks för ska vara begångna på distans och rör sig från utnyttjande av barn för sexuell posering till våldtäkt mot barn.

Inte ovanligt med många drabbade

Mannen är häktad misstänkt för brott mot sju flickor mellan 11-16 år, men man utreder totalt drygt 30 möjliga brottsoffer spridda över landet.

Fallet är det största av två utredningar rörande grooming som IT-forensikerna i polisområde Väst jobbar med just nu.

– De här ”riktiga” groomarna går med den stora håven i sociala medier och försöker komma i kontakt med många. Så det är inte konstigt att man kommer upp i stora antal målsäganden. Sedan är det ett stort arbete att identifiera de personer som kontaktats och identifiera om de blivit brottsoffer, säger Birgitta Dellenhed, chef för IT-brottssektionen vid polisen i region Väst.

Oklar statistik

Under 2018 dömdes 12 personer i Sverige för utnyttjande av barn för sexuell posering, en av dem kom från västra Sverige. Under samma period anmäldes 876 barn under 18 år som utsatta för grooming, 39 från västra Sverige.

Samtidigt ger inte siffrorna hela bilden eftersom många gärningsmän som tar kontakt med offret för posering går betydligt längre, så att ärendet istället rubriceras som till exempel sexuellt ofredande mot barn.

”Bli bättre på att ställa frågor”

Birgitta Dellenhed ser tre vägar som de blir uppmärksammade på sexualbrott mot barn, som grooming. Genom den amerikanska organisationen NCMEC, i samband med pågående polisutredningar och slutligen genom anmälningar från allmänheten.

– Det är inte alltid lätt att se tecknen. Vi borde bli bättre på att ställa frågor, vara observanta på andra sätt, säger hon