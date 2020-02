Varningen från SMHI: Upp till 15 centimeter snö

Den 22 februari blev det officiellt vår, och under hela tisdagen förväntas snö och minusgrader. Snöfallet som kommer söderifrån kommer att vara som mest intensivt under natten mot tisdag och under hela tisdag förmiddag i hela Västra Götaland. Enligt den senaste prognosen kan det falla mellan 5-10 centimeter snö i flera delar av regionen, i delar av Dalsland väntas upp till 15 centimeter snö.

– Just nu är det svårt att säga om den kommer att ligga kvar någon längre tid eftersom den snö som faller nu är så blöt, men i vissa delar kan den nog ligga kvar ända tills på fredag eftermiddag då temperaturen förväntas att stiga igen, det gäller framförallt i Skaraborg och inre Dalsland, säger Moa Hallberg, meteorolog SMHI.

Flera varningar utfärdade

På grund av det blöta snöfallet har SMHi utfärdat flera klass-2 varningar i Väst och det redan ansträngda vattenläget kommer att prövas ytterligare.

– Det blir mer regn desto mer man närmar sig kusterna, så där är risken för översvämningar högst, och temperaturen kommer att ligga på några minusgrader upp till nollstrecket, så det kan också bli halt framöver, säger Moa Hallberg.