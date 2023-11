Västsvenska innebandyförbundets drag mot spridning av covid-19: Inga handslag eller sidbyten

Behövs restriktioner inom sporten för att förhindra smittspridningen? Hör statsepidemiolog Magnus Gisslén svara i klippet.

Under de senaste veckorna har smittspridningen av covid-19 i landet ökat.

– Vi har ganska hög smittspridning i landet just nu och det har ökat de senaste veckorna, säger Magnus Gisslén, statsepidemiolog.

Drabbades hårt under coronapandemin

Ulf Widell vid Västsvenska innebandyförbundet minns hur man drabbades ”ganska tufft” under pandemin.

– Vi fick ställa in, ställa in och ställa in, säger han.

I förebyggande syfte agerar därför förbundet för att hindra smittspridningen fram till årsskiftet. Totalt berörs 10 000 spelare enligt förbundet.

– Vi kör detta en månad nu så får vi se vad som händer, säger Ulf Widell.

Covid-19 ökar – här används munskydd igen

Flera sjukhus i landet har infört besöksrestriktioner, och i flera kommuner använder personal som arbetar inom äldreomsorgen munskydd igen. Till exempel i Vårgårda kommun.

– Det är viktigt att vi är proaktiva och inte väntar tills vi får ett utbrott och använder munskydd. Detta är vårat sätt att förhindra att få ett utbrott inom äldreomsorgen, säger Maria Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska på Vårgårda kommun.