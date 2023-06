Se när vitvalen simmar upp till båten och blir klappad på Hyppeln i klippet ovan.

En vitval som tros vara den berömda ”Hvladimir” har under sommaren väckt stor uppmärksamhet på västkusten. Under helgen besökte han Hyppeln och gav ett par från Kärna i Kungälv en upplevelse de sent ska glömma.

Paret Thomas och Pia Andegren fick sig en riktigt närgången överraskning på Hyppeln.

– Det är liksom bara ”once in a lifetime”, säger Pia Andegren.