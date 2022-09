1 000 kunder hann teckna billiga men ogiltiga elavtal med Skellefteå kraft

Skellefteå krafts hemsida var tungt överbelastad under torsdagsmorgonen när över 1 000 personer tecknade nya billiga avtal med bolaget.

Priserna som gick att teckna varierade beroende på var i landet kunderna bor, men enligt Nina Munter som är pressansvarig på Skellefteå kraft gick det att hitta fasta avtal på priser mellan 3-10 öre per kilowattimme. I elområde 1 och 2 är det egenliga priset 150-200 öre per kilowattimme, och i elområde tre betydligt dyrare.

– Det uppstod ett systemfel under natten, som gjorde att det gick att teckna oerhört billiga elavtal via vår sajt, mina sidor och mobilappen. Drygt 1000 kunder från hela landet hann teckna avtal, innan felet upptäcktes. Vi beklagar verkligen att det blivit såhär, säger Nina Munter.

Vad innebär det här för kunderna som tecknat avtalen?

– Avtalen kommer inte att vara giltiga. Vi kommer att kontakta alla kunder så snabbt som möjligt och förklara vad som hänt.



Men vad gör ni om folk har sagt upp sina avtal för att ta del av ert erbjudande som nu alltså inte gäller längre?

– Exakt hur vi löser allt har vi inte bestämt, men vi har rutiner att följa. Givet uppenbarligt felaktiga priser borde det ha gått att ana att något var fel, men vi beklagar som sagt verkligen att det blivit såhär, säger Nina Munter.