Frikänd övervakades flera månader efter miss

I juli förra året friades en man i 30-årsåldern av hovrätten, men fick reda på det först i slutet av november. Under den tiden stod han fortsatt under frivårdens övervakning i Umeå och var även frihetsberövad utan grund under ett dygn.

Mannen blev i mitten av maj dömd för brott. Påföljden blev skyddstillsyn men han överklagade domen i slutet av samma månad. En incidentutredning hos Kriminalvården, som Nyhetsbyrån Siren tagit del av, visar att man den 28 november förra året upptäckte att mannen, som stått under övervakning på frivården, varit frikänd av hovrätten sedan 19 juli. Registrerades inte Av okänd anledning expedierades aldrig domen och registrerades därför inte heller i Kriminalvårdens system. I utredningen framkommer också att mannen greps av polis efter frikännandet och fick sitta frihetsberövad till dagen efter – vilket anses vara det allvarligaste i sammanhanget. Man konstaterar i incidentutredningen att mannen varit föremål för ett antal möten med handläggare och personal på frivården trots att det alltså saknats stöd för detta. Då 30-åringen utsattes för myndighetsutövning och åtgärder trots att han varit frikänd från brott anses händelsen som allvarlig. Dela Dela

