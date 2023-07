Akut blodbrist på Nus – efterlyser blodgivare: ”Behöver blod nu”

Under sommarmånaderna brukar blodcentralen på Norrlands universitetssjukhus märka av en minskning i blodlagret eftersom färre givare kommer in under semestern. I år har det gått åt mer blod än det brukar göra under sommarens första tid, och läget är allvarligt.

– Det har gått åt mer blod under sommarens första period än det brukar göra. Just nu går det åt mer blod än vi får in, säger Lina Viklund, sjuksköterska vid blodcentralen.

Nu efterlyser Norrlands universitetssjukhus befintliga blodgivare, särskilt med blodgrupp A eller 0, som vill komma in igen och hjälpa till att fylla på blodlagret. Det för att kunna säkerställa att det finns tillräckligt med blod till sjuka och skadade patienter.

– Nu hoppas vi att många kan komma och hjälpa oss för vi behöver blod nu, säger Lina Viklund.

Under torsdagen har blodcentralen öppet mellan klockan 12 och 19.