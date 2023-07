150 Umeåbor lämnade blod efter vädjan – inte längre akut brist

Under gårdagen gick Blodcentralen på Nus ut och vädjade till blodgivare att komma in och lämna blod då det var akut brist i blodgrupp A och 0. Sedan dess har kring 150 blodgivare kommit in till Blodcentralen, och bristen är inte längre akut.

– Det har varit oerhört fin respons, säger Magnus Nordström, medicinsk chef för blodcentalen.