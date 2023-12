Alla har inte koll på snöregler – gatudriftchefen i Umeå reder ut

Under förra veckan kom stora mängder snö under kort tid längs kusten i Västerbotten. I Umeå har kommunen haft svårt att hinna med att röja undan snön.

För villaägare kan det vara svårt att hitta platser att lägga snön på. Alla har inte heller koll på att man riskerar böter om man lägger snön på fel plats.

– Det handlar om att ta hand om sin egen snö och inte lägga ut det på gatan, säger Per Hilmersson.

”Styr in den långt”

För att få plats med all snö på sin tomt tipsar Per Hilmersson om att inte vara för sent ute med att skotta.

– Det enda tips jag har är att göra god plats för snön, att man styr in den första snön långt in på tomten så man har plats med hela vinterns snö, säger Per Hilmersson.