Attackerade tre unga män med kniv i centrala Skellefteå – döms för grov misshandel

En av männen som den nu dömda högg i ansiktet med en kniv fick livshotande skador, då han förlorade mycket blod. De två andra målsägandena höggs också i ansiktet och i halsen och fick allvarliga skador.

Tidigare under kvällen hade de fyra männen hamnat i bråk under en studentfest på en nattklubb i centrala Skellefteå. Senare under natten körde de tre männen efter den dömdes bil. När han stannade för att plocka upp några vänner utbröt ett slagsmål utanför bilarna och det var då som mannen i 20-årsåldern drog fram en kniv som han högg de tre männen med.

Handlade i nödvärn

Den dömda har uppgett att han trodde att målsägandena tillhörde ett farligt gäng och att en av dem bar pistol. Därför anser han att han har befunnit sig i en nödvärnssituation.

– Jag är omtänksam, respektfull, ödmjuk. Men under kvällen var jag livrädd, sa han under rättegången.

Skellefteå tingsrätt bedömer också att gärningarna är begångna i nödvärn, men att det ändå inte går att fria mannen från ansvar då det varit fråga om uppenbart oförsvarliga handlingar. Han döms därför för tre fall av grov misshandel.

Den dömda ska betala knappt 280 000 kronor totalt i skadestånd till de tre männen.