Barnmorskan: ”Det blir ju en oro var man ska ta vägen när man ska föda barn”

Bristen på personal på BB i Lycksele och ovissheten kring om regionen kommer kunna hålla öppet eller inte skapar en oro för kvinnorna i inlandet. Det säger Britt-Inger Edström som arbetat som barnmorska i över 30 år på BB i Lycskele. Enligt henne har Lycksele 350 födslar per år och därför skulle ett alternativ vara att det arbetar en förlösande barnmorska per pass under helgen.

Påverkar hela länet

Britt-Inger Edström säger att det började bli brist på barnmorskor redan 2019 och att regionen inte skött situationen på ett bra sätt. Om det blir så att Lycksele BB måste stängas igen för att det saknas personal kommer det att påverka familjer som ska få barn även i övriga länet.

– Det blir besvärligt främst för kvinnorna i inlandet, men det blir ju även besvärligt även för kvinnorna i både Skellefteå och Umeå eftersom det blir en större belastning för kustområdet, säger hon.

Hör henne berätta mer i klippet.