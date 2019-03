Bombgruppen på plats i Vännäs: ”Finns fortfarande osäkerhet om platsen”

En man hittades en man skadad i ett garage på en adress i Vännäs. Eftersom polisen misstänker att mannen skadats till följd av en explosion har bombskyddsgruppen kallats till platsen.

Ett stort område runt platsen är fortsatt avspärrad för att säkerställa att ingen ytterligare person ska komma till skada. Det är fortfarande osäkert om det kan finnas explosiva föremål vid adressen.

– Det finns fortfarande en osäkerhet om platsen, det är därför avspärrningen är så pass stor. Bombskyddet ska hjälpa till med att säkra platsen, säger Peder Jonsson.

Polisen meddelar dessutom att det inte råder någon fara för allmänhet så länge avspärrningen respekteras.

Förundersökning inledd

En förundersökning har under torsdagen inletts och ärendet rubriceras i nuläget som allmänfarlig ödeläggelse. Teknisk undersökning har pågått under dagen och kommer fortsätta under kvällen. Polisen har dessutom knackat dörr i området under eftermiddagen för att höra eventuella vittnen.

Mannen som hittades i garaget ådrog sig allvarliga skador och lades under torsdagen in för vård på intensivvårdsavdelningen vid Norrlands universitetssjukhus.