Byggnad totalförstörd i brand – misstänks vara anlagd

Larmet om branden inkom 21.59 på fredagskvällen. När räddningstjänsten kom fram var byggnaden redan övertänd.

– Det var en förrådsbyggnad, men den sitter ihop med en jaktbutik, så vi inriktade oss på att branden inte skulle sprida sig dit, säger Jan Fransson, räddningschef i beredskap.

Misstänks vara anlagd

Under släckningsarbetet stoppades all järnvägstrafik, strax före klockan 01 hade räddningstjänsten branden under kontroll och järnvägstrafiken kunde släppas på igen.

– Vi har haft folk där hela natten och vi är kvar nu på morgonen och efterbevakar, säger Fransson.

Enligt polisen är brandorsaken i nuläget okänd, men man misstänker att den är anlagd och utreder det hela som mordbrand.

Ingen person ska ha skadats i samband med branden.