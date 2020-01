Prickkontroller via mobil testas i Umeå

Att kolla upp sina prickar via apotek görs i regel genom att man går in på sitt apotek där personalen tar en bild av pricken i dermatoskop, och sedan skickar vidare den till hudläkare för analys. Sedan är tanken att patienten ska få snabb återkoppling digitalt via sin mobiltelefon.

”Är så frustrerande”

Daniel Lieb Nosek arbetar som hudläkare i Västerbotten. Han upplevde att det fanns ett behov av att göra prickkontroller så enkelt och smidigt som möjligt – för att få fler att kolla sina hudförändringar.

– Detta är så enkelt för en hudläkare och det är det som är så frustrerande. Vi har cancern på ytan av kroppen och vi kan se dem – om vi bara får in folk.

Ser du några risker med det här?

– Inte några andra risker än att söka till sin hälsocentral. Vi som arbetar är hudläkare, och har jobbat med det i många år. Vi har också en rutin att alltid dubbelgranska knepiga fall. Är det ett födelsemärke som är lite mer svårbedömt får man en bedömning av två läkare.

Enligt Richard Lindström som arbetar som hudläkare på Norrlands universitetssjukhus söker människor i norra Sverige vård senare för sina hudförändringar. Han är därför positiv till att det nu blir enklare att kolla upp sina prickar.

– Det ökar chansen att hitta de farliga prickarna i tid. Jag tycker man kan se det som ett komplement till primärvården, så länge de läkare som bedömer prickarna är kunniga och följer riktlinjerna så ser jag inga uppenbara problem.