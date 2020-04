T v arkivbild från ett djursjukhus, t h Kerstin Vikman, kvalitetschef Distriktsveterinärerna Foto: Adam Ihse/TT, SVT

Distriktsveterinärerna: ”Människor går före djur när det krävs vård”

När trycket blir högt på sjukvården står landets distriktsveterinärer redo att rycka in och sköta patienter i intensivvården.

– Distriktsveterinärerna fick frågan just före påsk av socialstyrelsen via MSB och 35 ur vår personal har svarat att de kan hjälpa till inom humanvården, berättar Kerstin Wikman, kvalitetschef för Distriktsveterinärerna.

När nu hela sjukvården behöver resurser blir alla medicinskt kunniga intressanta. Redan tidigare har det medel som behövs för att söva patienter, behövt avvaras inom djursjukvården för att det ska räcka till de människor som kan tänkas behöva det. – Vi försökar jobba annorlunda och använder inte narkosmedlet Propofol för att spara läkemedlet till sjukvården, berättar hon. Människor före djur Nu får alltså distriktsveterinärerna, dess veterinärer och djursjukskötare frågan att gå ett steg längre och ta på sig skyddsutrustning och delta i intensivvården genom att vakta respiratorer vid våra sjukhus. – Man får nog säga att människor en sådan gång går före djuren när det krävs vård, förklarar kvalitetchef Kerstin Wikman i Jönköping, som beskriver distriktsveterinärernas verksamhet som motsvarande primärvården. 27 av 35 vill ställa upp När det skulle bli aktuellt att plocka in veterinärer inom vårdens intensivvård är inte bestämt. – 27 av de 35 som har räckt upp handen kan tänka sig att rycka in där det behövs i landet, och känns fint att så många är beredda att göra en insats, avslutar Wikman som konstaterar att villigheten att hjälpa till är större i norra regionen än i den södra. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!